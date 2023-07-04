Обстріл Первомайського: з'явилося відео з місця удару, кількість постраждалих зросла

Як повідомили у Харківській обласній прокуратурі, станом на 17:30 відомо про 38 поранених, з них - 12 дітей. Найменшому - три місяці, медики надали дитині допомогу на місці.

Удар по Первомайському

Нагадаємо, російські війська сьогодні вдень завдали удару по Первомайському. За словами голови ОВА Олега Синєгубова, окупанти били по житловому району і жодних промислових та військових об'єктів біля місця удару немає.

За попередніми висновками, росіяни вдарили по населеному пункту ракетою "Іскандер".