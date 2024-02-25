UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Одеси: через два дні в лікарні померла поранена

Фото: росіяни обстріляли Одесу (Getty Images)
Автор: Каріна Левицька

Кількість жертв від російської дронової атаки на Одесу, що відбулась 23 лютого збільшилася. Сьогодні в лікарні померла поранена жінка.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави ОВА Олега Кіпера.

"На жаль, кількість жертв російської дронової атаки на Одесу (23.02.2024) збільшилася", - написав глава ОВА

Він повідомив, що сьогодні в лікарні померла жінка 1952 року народження, яку рятувальники витягнули з-під завалів. Кіпер нагадав, що жінка пробула під завалми близько 2 годин.

Атака дронами по Одесі ввечері 23 лютого

Раніше повідомлялося, що російські окупанти вдарили дроном-камікадзе по житловому будинку в Одесі. Місцева влада згодом повідомила про щонайменше двох постраждалих внаслідок ворожої атаки, вони були у тяжкому стані. Пізніше стало відомо про жертву.

Глава Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що на місці працюють усі відповідні служби. Крім того, в ефірі національного телемарафону "Єдині новини" чиновник розповів про стан постраждалих внаслідок чергової атаки росіян по місту. За словами чиновника, троє поранених у важкому стані.

  • Жінка 1962 р.н. має 70% опіків тіла та важкий опіковий шок,
  • її донька 1993 р.н. також отримала важкий опік у 10% поверхні тіла та чисельні переломи кісток,
  • ще одна постраждала 72-річна жінка, яка пробула під завалами майже дві години, отримала термічні опіки 40% п.т. та переломи кінцівок.

Зазначимо, що це вже друга поспіль повітряна атака інтервентів по Одесі, зокрема з використанням ударних безпілотників. Тоді загинули три людини у місті. Більш детально про наслідки вчорашнього удару противника - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаВійна Росії проти України