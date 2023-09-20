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Обстріл Куп'янська. Виявлено тіла ще 2 загиблих, оперативні роботи завершені

Фото: Обстріл Куп'янська. Виявлено тіла ще 2 загиблих, оперативні роботи завершені (t.me/synegubov)
Автор: Сергій Пишкін

Кількість загиблих внаслідок російського терористичного удару ракетою по Куп'янську зросла до 8. Оперативні роботи екстрених служб завершено.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Як відзначив Синєгубов, на місці подій було виявлено ще 2 загиблих ракетного удару. Загальна кількість жертв становить 8 людей, серед яких: 

  • 6 чоловіків; 
  • 2 жінки.  

"2 загиблих - волонтери, які евакуйовували людей. Окупанти цинічно завдали удар ракетою "Гром-Е1". Наразі правоохоронці розслідують усі обставини російського злочину", - додав Синєгубов. 

Обстріл Куп'янська

Російські терористи майже щодня завдають ударів по Харківській області. Найчастіше під вогонь потрапляють прикордонні населені пункти або ті, які знаходяться поблизу лінії фронту.

Вчора, 19 вересня, терористи завдали удару керованою авіабомбою по Куп'янську. Спочатку було відомо про трьох загиблих, втім їх кількість продовжувала зростати. 

За даними відомства, військові РФ завдали удару гібридною ракетою "Грім-Е1", яка створена на базі радянської ракети Х-38. 

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Війна в УкраїніКупянск