Обстріл Краматорська: загинув чоловік, під завалами перебувають люди

За його словами, станом на 12:30 відомо про одного загиблого та чотирьох поранених у Краматорську.

"Загинув 62-річний чоловік, серед поранених - 14-річна дівчина", - повідомив голова Донецької ОВА.

За попередньою інформацією, під завалами перебувають ще чотири людини. Рятувальна операція на місці влучання триває.