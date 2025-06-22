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Обстріл Краматорська: загинув чоловік, під завалами перебувають люди

Краматорськ, Неділя 22 червня 2025 13:19
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Обстріл Краматорська: загинув чоловік, під завалами перебувають люди Фото: у Краматорську загинув чоловік внаслідок авіаудару (facebook.com/vadym.filashkin)
Автор: Наталія Юрченко

У Краматорську внаслідок ворожого удару 21 червня загинув чоловік. Під завалами ще знаходяться люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Facebook.

За його словами, станом на 12:30 відомо про одного загиблого та чотирьох поранених у Краматорську.

"Загинув 62-річний чоловік, серед поранених - 14-річна дівчина", - повідомив голова Донецької ОВА.

За попередньою інформацією, під завалами перебувають ще чотири людини. Рятувальна операція на місці влучання триває.

Удар по Краматорську

Як відомо, ввечері 21 червня російські окупанти завдали авіаудару по Краматорську Донецької області. Внаслідок атаки був частково зруйнований чотириповерховий будинок.

ДСНС повідомила, що рятувальники деблокували чоловіка 1955 року народження, врятували жінку та дівчинку 2010 року народження.

Також росіяни вдарили по Слов'янську Донецької області. Там зруйновано приватний будинок, загинув 17-річний хлопець.

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Краматорськ Донецька область Війна в Україні
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