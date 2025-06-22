Обстріл Краматорська: загинув чоловік, під завалами перебувають люди

У Краматорську внаслідок ворожого удару 21 червня загинув чоловік. Під завалами ще знаходяться люди.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Вадима Філашкіна в Facebook.

За його словами, станом на 12:30 відомо про одного загиблого та чотирьох поранених у Краматорську.

"Загинув 62-річний чоловік, серед поранених - 14-річна дівчина", - повідомив голова Донецької ОВА.

За попередньою інформацією, під завалами перебувають ще чотири людини. Рятувальна операція на місці влучання триває.