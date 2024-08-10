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Обстріл Костянтинівки: через удар по ТЦ загинув поліцейський

Фото: через удар по ТЦ у Костянтинівці 9 серпня загинув поліцейський (t.me/mvs_ukraine)
Автор: Наталія Гурковська

Під час атаки на торговий центр у Костянтинівці 9 серпня, загинув лейтенант поліції Максим Кислюк.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Нацполіцію України.

"Інспектор сектору кадрового забезпечення Краматорського районного управління поліції Максим Кислюк перебував у наряді, коли російські війська вдарили ракетою по торговому центру Костянтинівки", - йдеться у повідомленні.

Правоохоронець отримав смертельне поранення. У 36-річного поліцейського залишились батьки, дружина, діти.

Обстріл Костянтинівки

9 серпня російські війська обстріляли Костянтинівку, атакувавши торговий центр, де, зокрема, розташовувався супермаркет і вантажне відділення "Нової пошти".

За останніми даними, 14 людей загинули, 43 поранені. 10 серпня серед загиблих у Костянтинівці поліцейські ідентифікували двох дітей - дівчаток 9 та 11 років.

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