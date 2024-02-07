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Обстріл Києва: з'явилось відео пожежі висотки у Голосіївському районі

Фото: з'явилося відео пожежі висотки у Голосіївському районі Києва після обстрілу РФ 7 лютого (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Гурковська

Під час масованої атаки РФ по Києву 7 лютого в Голосіївському районі спалахнула житлова багатоповерхівка. З'явилися перші кадри.

Відповідне відео опублікував голова Офісу президента Андрій Єрмак, пише РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

"Російські ракети. Київ. Знову житловий будинок. На це вони витрачають свої гроші. На удари по цивільним. Україні потрібна допомога", - написав він.

За словами Єрмака, тільки спільні зусилля демократій зупинять злочинця Путіна.

"Сподіваюсь, у нього запитають, чому він вбиває цивільних і б‘є по житлових будинках. Хоча злочинців треба судити, а не говорити з ними", - додав голова Офісу президента.

Обстріл Києва

Рано-вранці 7 лютого російські війська влаштували масовану атаку по Україні, зокрема під удар потрапили Київ та область. У столиці відомо про понад 10 постраждалих, в області - ще про двох. Зокрема, є постраждалі у Дніпровському та Голосіївському районі Києва. В Голосіївському районі Києва загорілися багатоповерхівка, СТО та автомобілі. У ході ракетного удару по Україні вранці 7 лютого біля Києва було збито близько 20 ракет. Повітряна тривога у столиці тривала близько трьох годин. Загалом Росія випустила по Україні 64 ракети і дрони. Сили протиповітряної оборони збили 44 цілі. Докладніше про атаку по Україні - у матеріалі РБК-Україна.

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Київобстріл Києва