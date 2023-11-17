Обстріл художнього музею в Одесі: з'явилось відео "прильоту"

Українцям показали момент "прильоту" російської ракети в одеський художній музей 5 листопада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Одеського національного художнього музею.
"Публікуємо записи моменту вибуху російської ракети 5 листопада 2023 року з камер відеоспостереження музею", - заявили працівники музею.
В музеї зауважили, що на камерах залишився літній час.
Російські загарбники періодично завдають ударів по Одесі й області за допомогою ракет або дронів.
Внаслідок російської атаки, яка відбулась ввечері 5 листопада, в Одесі серйозно пошкоджено Художній музей, а також водогін та низку будівель.
Крім того, у серпні росіяни нанесли кілька серій ударів по Одесі із застосуванням дронів-камікадзе та крилатих ракет типу "Калібр".
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