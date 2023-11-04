Обстріл Херсону: поранена внаслідок атаки РФ жінка померла в лікарні

Херсонка, яку було поранено сьогодні під час російської атаки по місту, померла в лікарні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Херсонської ОВА Олександра Прокудіна у Telegram.

"У лікарні зупинилося серце 82-річної херсонки, яка потрапила під російський удар у Корабельному районі міста", - повідомив глава ОВА.

За словами Прокудіна, жінка померла на операційному столі.

"Лікарі робили все можливе, аби врятувати її життя, але поранення виявилися смертельними", - пояснив він.

Ситуація у Херсонській області

Нагадаємо, правобережна частина Херсонської області була звільнена від російських окупантів рік тому. Після втечі загарбники продовжують щоденно обстрілювати Херсонську область.

Сьогодні ми повідомляли, що Херсон знову опинився під ворожим обстрілом. Внаслідок атаки окупантів поранення отримали пенсіонери.

Так, вчора, 3 листопада, росіяни вчергове обстріляли Херсон з окупованого лівого берега Дніпра. Загарбники вдарили по центральній частині міста. Внаслідок атаки троє людей отримали поранення.

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