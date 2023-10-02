UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл Херсона: один із поранених поліцейських помер у лікарні

Фото: внаслідок обстрілу Херсона загинув поліцейський (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У лікарні помер один із поліцейських, які постраждали під час російського обстрілу Херсону вранці 2 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook першого заступника начальника Департаменту патрульної поліції Олексія Білошицького.

"Лікарі боролися за життя, але, на жаль, один із патрульних поліцейських помер на операційному столі…", - написав Білошицький.

Він також показав фото службового авто херсонських патрульних, які сьогодні потрапили під російський обстріл. За їхні життя наразі борються лікарі. 

 

Фото: авто поліцейських, які потрапили під обстріл у Херсоні (facebook.com/Bilosh)

Обстріл Херсона 2 жовтня

Усю ніч та ранок понеділка, 2 жовтня, російські війська били по Херсону. Під час однієї з атак поранення отримали двоє дівчаток та їхня мати.

Крім того, сьогодні близько 05:00 ворог обстріляв середмістя Херсона. На місці влучання виникла пожежа, яку оперативно ліквідували вогнеборці.

Пізніше у Херсоні знову повідомляли про вибухи. Місцевих жителів просили без потреби не виходити надвір.

Під обстріл потрапило авто поліцейських, двоє з них отримали поранення. Також постраждалі є серед цивільних.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ХерсонВійна Росії проти України