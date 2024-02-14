Обстріл Херсона: у лікарні помер 19-річний хлопець, поранений під час атаки РФ

"На жаль, через ворожі обстріли загинула людина. 19-річний юнак, який отримав травми сьогодні вдень, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя", - повідомив Прокудін.

Обстріл Херсона 14 лютого

Військові РФ сьогодні неодноразово завдавали ударів по Херсону. В результаті одного з обстрілів постраждали три людини, зокрема дитина.

За словами глави ОВА Олександра Прокудіна, у вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї - вибухова травма, поранення ноги та шиї.

"Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя", - додав він.

Прокудін зауважив, що також до медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця.

Також під ворожий удар потрапив й 19-річний хлопець. Внаслідок обстрілу він отримав поранення ноги.