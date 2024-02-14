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Обстріл Херсона: у лікарні помер 19-річний хлопець, поранений під час атаки РФ

Фото: у лікарні помер 19-річний хлопець, який був поранений під час обстрілу Херсона (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

У лікарні помер 19-річний хлопець, який дістав поранення ноги під час обстрілу росіянами Херсона вдень 14 лютого.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"На жаль, через ворожі обстріли загинула людина. 19-річний юнак, який отримав травми сьогодні вдень, помер у лікарні. Медики до останнього боролися за його життя", - повідомив Прокудін.

Обстріл Херсона 14 лютого

Військові РФ сьогодні неодноразово завдавали ударів по Херсону. В результаті одного з обстрілів постраждали три людини, зокрема дитина.

За словами глави ОВА Олександра Прокудіна, у вкрай важкому стані до лікарні доставили 14-річну дитину. У неї - вибухова травма, поранення ноги та шиї.

"Дівчинка знаходиться на операційному столі, лікарі борються за її життя", - додав він.

Прокудін зауважив, що також до медзакладу з вибуховою травмою шпиталізували 84-річного херсонця.

Також під ворожий удар потрапив й 19-річний хлопець. Внаслідок обстрілу він отримав поранення ноги.

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ХерсонВійна Росії проти України