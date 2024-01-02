Обстріл Харкова: кількість поранених знову зросла

За даними прокуратури, станом на 18:20 кількість поранених збільшилась до 62 осіб. З них:

23 чоловіків,

33 жінки,

6 дітей.

Масований удар росіян

Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 січня, намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".

Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".

Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.

Ми вже повідомляли, що за даними рятувальників, в наслідок сьогоднішнього обстрілу по Україні, загальна кількість постраждалих вже більш як 120 людей.

Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

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