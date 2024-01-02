Обстріл Харкова: кількість поранених знову зросла

В Харкові зросла кількість постраждалих в результаті сьогоднішньої атаки Російської Федерації. Наразі відомо про більш як 60 постраждалих.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Харківської обласної прокуратури.
За даними прокуратури, станом на 18:20 кількість поранених збільшилась до 62 осіб. З них:
Нагадаємо, російські окупанти сьогодні, 2 січня, намагалися атакувати Україну ракетами та дронами-камікадзе "Шахед".
Головною ціллю ракетного удару став Київ. Ворог запустив по столиці велику кількість крилатих ракет, а також 10 гіперзвукових ракет "Кинджал".
Сили протиповітряної оборони змогли збити 72 російські ракети. Внаслідок падіння уламків у Києві є постраждалі.
Ми вже повідомляли, що за даними рятувальників, в наслідок сьогоднішнього обстрілу по Україні, загальна кількість постраждалих вже більш як 120 людей.
Більш детально про наслідки удару можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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