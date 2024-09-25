Обстріл Харкова авіабомбами: під завалами багатоповерхівки знайшли тіло жінки

Атака авіабомбами по Харкову

Російські війська скинули авіабомби на Харків 24 вересня. Одна з них впала на багатоповерхівку, через що кілька поверхів у прямому значенні "склалися".

Поранення отримали 28 людей. 25 вересня повідомлялося, що під завалами багатоповерхівки у Харкові може перебувати ще одна людина. Також з'явилося відео перших хвилин після атаки РФ на житловий будинок.

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