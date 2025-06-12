Обстріл Харкова 7 червня: з-під завалів дістали тіло шостої жертви

У Харкові з-під завалів цивільного підприємства, по якому вдарила Росія 7 червня, дістали тіло шостої жертви. Вона вважалася зниклою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram міського голови Харкова Ігоря Терехова.

Він додав, що пошукову операцію, яка тривала кілька останніх днів, закінчено.

"Щойно на місці суботнього удару по цивільному підприємству знайдено тіло шостої людини, яка вважалася зниклою", - повідомив Терехов.

Обстріл Харкова 7 червня

Нагадаємо, ввечері 7 червня російські окупанти завдали 4 удари керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.

У Шевченківському районі ворог влучив по дитячій залізниці, у Київському - по приватних будинках. Як результат, пошкоджено: дві будівлі дитячої залізниці та 4 вагони, два приватні будинки та господарчу споруду.

Спочатку було відомо про 18 постраждалих. Проте трохи згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що у Харкові понад 40 постраждалих. Він назвав ці дії РФ "черговим звірячим вбивством".

Раніше було відомо про двох загиблих. Першою загиблою людиною було жінка 30 років, яку нещодавно призначили очільниці дитячої залізниці.

Пізніше з-під завалі підприємства дістали ще чотири тіла загиблих.

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