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Обстріл Харкова 7 червня: з-під завалів підприємства вилучили два тіла і знайшли ще одне

Фото: у Харкові з-під завалів підприємства вилучили два тіла і знайшли ще одне (facebook.com/DSNSKHARKIV)
Автор: Тетяна Степанова

У Київському районі Харкова з-під завалів цивільного підприємства вилучили два тіла загиблих і знайшли ще одне. Будівлю 7 червня обстріляли російські окупанти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Харківської ОВА Олега Синєгубова та мера Харкова Ігоря Терехова.

"З-під завалів цивільного підприємства в Київському районі Харкова, яке ворог обстріляв у ніч на 7 червня, вилучили тіло жінки", - повідомив Синєгубов.

За його словами, загиблу виявили в одному з приміщень підвалу виробничого корпусу.

Пізніше Терехов повідомив, що рятувальники вилучили з-під завалів два тіла та знайшли ще одне.

"На місці терористичного удару по цивільному підприємству, завданого ворогом у ніч проти суботи, вилучили два тіла і знайшли ще одно. Роботи по його деблокуванню тривають. Пошукова операція продовжується", - розповів мер.

Обстріл Харкова 7 червня

Нагадаємо, ввечері 7 червня російські окупанти завдали 4 удари керованими авіабомбами по Шевченківському та Київському районах міста.

У Шевченківському районі ворог влучив по дитячій залізниці, у Київському - по приватних будинках. Як результат, пошкоджено: дві будівлі дитячої залізниці та 4 вагони, два приватні будинки та господарчу споруду.

Спочатку було відомо про 18 постраждалих. Проте трохи згодом президент України Володимир Зеленський заявив, що у Харкові понад 40 постраждалих. Він назвав ці дії РФ "черговим звірячим вбивством".

Раніше було відомо про двох загиблих. Першою загиблою людиною було жінка 30 років, яку нещодавно призначили очільниці дитячої залізниці.

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