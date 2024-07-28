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Обстріл Глухова: з'явилося відео наслідків атаки РФ

Фото: окупанти обстріляли Глухів Сумської області 27 липня (t.me/prokuraturasumy)
Автор: Наталія Гурковська

Рятувальники виявили наслідки обстрілу Глухова Сумської області 27 липня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС України.

"Вчора 27 липня ворог атакував житловий сектор Глухова. Загинула одна дитина (14 років), 13 людей поранено, з них 7 дітей", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля і обстежили територію, по якій були нанесені удари.

Обстріл Глухова

Вдень 27 липня російські війська обстріляли Глухів, розташований у Шростінському районі Сумської області. Під ударом опинився центр міста.

Майже одразу стало відомо про поранених та пошкодження інфраструктури. Спочатку повідомлялося про 10 постраждалих, серед яких було шестеро дітей.

Пізніше кількість постраждалих через обстріл Глухова зросла до 13 людей. Також загинув підліток.

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