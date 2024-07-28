Обстріл Глухова: з'явилося відео наслідків атаки РФ

"Вчора 27 липня ворог атакував житловий сектор Глухова. Загинула одна дитина (14 років), 13 людей поранено, з них 7 дітей", - йдеться у повідомленні.

Рятувальники ліквідували пожежу автомобіля і обстежили територію, по якій були нанесені удари.

Обстріл Глухова

Вдень 27 липня російські війська обстріляли Глухів, розташований у Шростінському районі Сумської області. Під ударом опинився центр міста.

Майже одразу стало відомо про поранених та пошкодження інфраструктури. Спочатку повідомлялося про 10 постраждалих, серед яких було шестеро дітей.

Пізніше кількість постраждалих через обстріл Глухова зросла до 13 людей. Також загинув підліток.