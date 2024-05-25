Обстріл "Епіцентру" в Харкові: з'явилося відео моменту влучання

Обстріл "Епіцентру" в Харкові

Близько 16:00 росіяни двома керованими авіабомбами ударили по "Епіцентру" в одному зі спальних районів Харкова. В результаті удару в гіпермаркеті спалахнула сильна пожежа. За різними даними, в "Епіцентрі" на момент обстрілу могли перебувати 100-200 людей. З гіпермаркету проводилася евакуація, але удар стався майже відразу після оголошення тривоги.

Наразі відомо про двох загиблих та понад 30 постраждалих в результаті удару по "Епіцентру". Близько 10 співробітників гіпермаркету не виходять на зв'язок, їх вважають зниклими безвісти. Детальніше - читайте за посиланням.

Після цього росіяни ударили по центральному парку Харкова, але там минулося без загиблих та постраждалих, оскільки ворожий снаряд не розірвався. Однак пізніше під обстрілом опинився центр Харкова, а саме район житлової забудови. За останніми даними, від цього удару постраждали шестеро цивільних.

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