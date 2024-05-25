Обстріл "Епіцентру" в Харкові: рятувальники знайшли тіло п'ятої жертви

Обстріли Харкова та "Епіцентру"

Сьогодні близько 16:00 російська армія атакувала Харків керованими авіабомбами. Обидві влучили в гіпермаркет "Епіцентр" посеред одного зі спальних районів Харкова.

На момент удару в гіпермаркеті могли перебувати понад 100 людей, за іншими даними - понад 200. Точну кількість людей планують встановити за допомогою записів з камер відеоспостереження. Детальніше про обстріл "Епіцентру" - читайте за посиланням.

Також росіяни сьогодні атакували харківський центральний парк, але там ворожий боєприпас не розірвався після падіння. Після цього під ударом опинився центр Харкова. В результаті обстрілу цивільної забудови постраждали вже 18 людей, серед яких дитина.

Як з'ясувалося, ворог атакував центр Харкова за допомогою ракетою С-300. РБК-Україна розповідало, як виглядає центр міста після ворожого удару.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.