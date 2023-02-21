Обстріл Донецької області: за добу ворог убив трьох цивільних

Російські війська минулої доби знову обстріляли населені пункти Донецької області. Через атаки ворога в регіоні загинули троє людей, ще п'ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 20 лютого росіяни вбили 3 мешканців Донбасу: 2 у Бахмуті та 1 в Іванопіллі. Ще 5 людей в області отримали поранення", - розповів він.

Всього з початку повномасштабної війни в Донецькій області через російську агресію загинула 1381 людина, ще 3075 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.