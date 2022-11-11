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Обстріл Донецької області: за добу росіяни вбили двох цивільних, ще п'ятеро поранено

Фото: за добу росіяни вбили двох цивільних у Донецькій області (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби кілька разів обстріляли населені пункти Донецької області. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще п'ятеро поранені.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 10 листопада стало відомо про 2 цивільних, убитих росіянами в Донецькій області: у Бахмуті та Авдіївці. Ще 5 людей в області отримали поранення", - написав він.

Крім того, правоохоронці виявили тіла 6 убитих росіянами під час окупації: 4 – у Дробишевому та 2 – у Яровій.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1193 особи, ще 2583 отримали поранення.

Нагадаємо, в ніч на 11 росіяни завдали ракетного удару по багатоповерховому житловому будинку в Миколаєві. Внаслідок чого загинули двоє людей, ще двоє поранені.

Також вночі окупанти обстріляли Вінницьку область, потрапили до об'єкту критичної інфраструктури.

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Донецька областьокупанти