Обстріл Донецької області: за добу окупанти вбили цивільного, ще трьох поранили

Російські війська минулої доби в черговий раз обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок атак загинула одна людина, ще троє отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Донецької ОВА Павла Кириленка в Telegram.
"За 11 грудня росіяни вбили 1 мирного жителя Донбасу - у Великій Новосілку. Ще 3 особи в області отримали поранення", - розповів він.
Зазначимо, що з початку повномасштабної війни на Донеччині через російську агресію загинуло 1252 цивільних, ще 2720 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.
Нагадаємо, за даними Генштабу, росіяни намагаються прорвати оборону українських захисників на Бахмутському та Авдіївському напрямах, а також активно обстрілюють населені пункти України з РСЗВ.
Також повідомлялося, щоукраїнські десантники розтрощили диверсійно-розвідувальну групу російських окупантів у районі Бахмута Донецької області.
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