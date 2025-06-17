Обстріл дев'ятиповерхівки у Києві: хлопець, якого чекали батьки, загинув

Тіло хлопчика дістали з-під завалів

Близько 20 години тіло юнака рятувальники дістали з-під завалів на місці російської атаки в Солом'янському районі Києва. Відомо, що батьки вже опізнали тіло і підтвердили, що це їхній син.

За словами правоохоронців, загиблий юнак став 14 жертвою страшного нічного обстрілу по багатоповерхівці у Солом'янському районі столиці. Понад 100 людей - постраждало.

Зранку усі соцмережі та ЗМІ облетіло фото, де батько та мати стоять на фоні зруйнованого будинку. Згодом стало відомо, що під завалами опинився їхній син.

Батьки хлопчика цілий день сиділи біля завалів і не втрачали надію, що його зможуть дістати живим. За рятувальними роботами також спостерігала уся Україна, і всі сподівалися на диво. Однак, на превеликий жаль, дива не трапилося, дитина загинула.

Що відомо про нічний обстріл у Києві 17 червня

Росія в ніч на 17 червня атакувала столиці шахедами та ракетами й у місті було зафіксовано 27 локацій з пошкодженнями різного ступеня. Найважча ситуація - з багатоповерховим будинком у Солом'янському районі, в який влучила ракета.

В будівлі було зруйновано цілий під'їзд, від 1 до 9 поверху і під завалами опинилося багато людей. Декількох людей вдалося витягти з-під завалів живими, хоч і з тяжкими травмами. Протягом дня рятувальники деблокували ще 4 тіла.

Близько 17 години у мережі з'явилася інформація, що хлопчика зі зруйнованого будинку знайшли живим та відвезли у лікарню. Однак ця інформація не підтвердилася, а журналістка, яка її розповсюдила, згодом видалила пост.