Обстріл Чорноморська 4 липня: у лікарні померла одна із постраждалих

У лікарні померла жінка, яка постраждала під час обстрілу Чорноморська Одеської області 4 липня. Кількість жертв зросла до двох.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook мера Чорноморська Василя Гуляєва.
"4 липня ворог наніс ракетний удар по цивільній припортовій інфраструктурі. Внаслідок ракетної атаки молода жінка загинула на місці, ще семеро людей було поранено", - розповів він.
За його словами, вчора у лікарні померла ще одна жінка.
4 липня Росія запустила балістичну ракету по Одеській області. Одна людина загинула, ще семеро людей було поранено.
Раніше цього ж дня повідомлялося і про вибухи в Одесі. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики.
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