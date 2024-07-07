Обстріл Чорноморська 4 липня: у лікарні померла одна із постраждалих

Обстріл Одеської області

4 липня Росія запустила балістичну ракету по Одеській області. Одна людина загинула, ще семеро людей було поранено.

Раніше цього ж дня повідомлялося і про вибухи в Одесі. У Повітряних силах попереджали про загрозу балістики.

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