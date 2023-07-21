UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Обстріл будинку культури у Чернігівської області: з-під завалів дістали тіло жінки

Фото: з-під завалів будинку культури у Чернігівській області дістали тіло жінки (t.me/ok_pivnich1)
Автор: Тетяна Степанова

З-під завалів будинку культури у Чернігівській області, який сьогодні атакували російські війська, рятувальники дістали тіло жінки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.

"Триває розбір завалів. Виявлено тіло жінки, працівниці будинку культури. На місці працює ДСНС", - написав Чаус.

Обстріл Чернігівської області

Російські війська 21 липня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів пошкоджена будівля місцевого будинку культури.

Детальніше про наслідки чергової ракетної атаки Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Черниговская областьВійна Росії проти України