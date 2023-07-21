Обстріл будинку культури у Чернігівської області: з-під завалів дістали тіло жінки

З-під завалів будинку культури у Чернігівській області, який сьогодні атакували російські війська, рятувальники дістали тіло жінки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram очільника Чернігівської ОВА В'ячеслава Чауса.
"Триває розбір завалів. Виявлено тіло жінки, працівниці будинку культури. На місці працює ДСНС", - написав Чаус.
Обстріл Чернігівської області
Російські війська 21 липня завдали ракетного удару по Чернігівській області. Внаслідок обстрілу в одному з населених пунктів пошкоджена будівля місцевого будинку культури.
Детальніше про наслідки чергової ракетної атаки Росії - читайте у матеріалі РБК-Україна.
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