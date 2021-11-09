Обстрелы населенных пунктов на Донбассе 7 ноября квалифицировали как теракты

"В Луганской области Служба безопасности Украины начала досудебное расследование в связи с вражескими обстрелами Северодонецкого района, совершенными 7 ноября этого года", - говорится в сообщении.

В ходе предварительного следствия установлено, что в результате ударов боевиков, применивших запрещенное артиллерийское вооружение крупных калибров, в районе села Новозвановка убит один и ранены два военнослужащих ВСУ.

Кроме того, в селе Нижнее-1 от вражеских обстрелов серьезно пострадала гражданская инфраструктура. Повреждено здание и оборудование Попаснянского водоканала. Помимо этого, в результате артиллерийского удара перебит газопровод высокого давления, вызвавший крупный пожар и лишивший более 1,1 тысячи абонентов в разных населенных пунктах газоснабжения.

По данным фактам СБУ открыла уголовные производства по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт, повлекший тяжкие последствия).

На месте происшествия работает следственная группа СБУ. Собраны доказательства военной агрессии против Украины, в том числе остатки запрещенных минскими соглашениями крупнокалиберных боеприпасов.

Фото: обстрелы населенных пунктов на Донбассе 7 ноября квалифицированы как теракты (facebook.com/pressjfo.news)