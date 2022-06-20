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Обстрелы Харьковской области усилились, три человека погибли

Фото: Олег Синегубов, председатель Харьковской ОВА (2day kh ua)
Автор: Елизавета Драбкина

В результате обстрелов российских войск по Харькову и области 20 июня погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.

Удары фиксируют с систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова. Также враг бьет по Харькову и области ракетами. Обстрелы ведутся по Чугуеву, Лозовой, Золочевской и Дергачевских общинах.

"К сожалению, гибнут и получают ранения мирные люди. Только за сегодня в течение дня погибли 3 человека - 65-летняя женщина в Кутузовке, 61-летняя женщина и 49-летний мужчина в Балаклее", - написал Синегубов.

Также он отметил, что два человека получили ранения в результате дневных обстрелов Индустриального района.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что россияне планируют снова наступать на Харьков.

Кроме того, захватчики построили понтон через реку Оскол в Харьковской области.

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