Обстрелы Харьковской области усилились, три человека погибли

В результате обстрелов российских войск по Харькову и области 20 июня погибли три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram .

Удары фиксируют с систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова. Также враг бьет по Харькову и области ракетами. Обстрелы ведутся по Чугуеву, Лозовой, Золочевской и Дергачевских общинах.

"К сожалению, гибнут и получают ранения мирные люди. Только за сегодня в течение дня погибли 3 человека - 65-летняя женщина в Кутузовке, 61-летняя женщина и 49-летний мужчина в Балаклее", - написал Синегубов.

Также он отметил, что два человека получили ранения в результате дневных обстрелов Индустриального района.