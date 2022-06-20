Обстрелы Харьковской области усилились, три человека погибли

В результате обстрелов российских войск по Харькову и области 20 июня погибли три человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на председателя Харьковской ОВА Олега Синегубова в Telegram.
Удары фиксируют с систем РСЗО по Киевскому, Шевченковскому, Салтовскому и Индустриальному районам Харькова. Также враг бьет по Харькову и области ракетами. Обстрелы ведутся по Чугуеву, Лозовой, Золочевской и Дергачевских общинах.
"К сожалению, гибнут и получают ранения мирные люди. Только за сегодня в течение дня погибли 3 человека - 65-летняя женщина в Кутузовке, 61-летняя женщина и 49-летний мужчина в Балаклее", - написал Синегубов.
Также он отметил, что два человека получили ранения в результате дневных обстрелов Индустриального района.
Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что россияне планируют снова наступать на Харьков.
Кроме того, захватчики построили понтон через реку Оскол в Харьковской области.