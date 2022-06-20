Обстрелы Харькова и области стали более интенсивными: в Минобороны дали пояснение

Украинские силы обороны почти вышли к госгранице в Харьковской области. Поэтому враг так интенсивно обстреливает этот регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Как Харьков, так и область были победоносно освобождены от врага, и это расстояние, которое остается до границы, враг на сегодняшний день предпринимает максимальные усилия для того, чтобы ВСУ не дошли до этой границы. За это идут бои", - сказала она.

Маляр также подчеркнула, что в этой ситуации делать какие-то прогнозы нельзя, ведь ситуация меняется каждые полчаса и любая информация теряет актуальность очень быстро.