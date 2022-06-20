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Обстрелы Харькова и области стали более интенсивными: в Минобороны дали пояснение

Фото: заместитель министра обороны Украины Анна Маляр (facebook.com/ganna maliar)
Автор: Наталия Гурковская

Украинские силы обороны почти вышли к госгранице в Харьковской области. Поэтому враг так интенсивно обстреливает этот регион.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя министра обороны Анны Маляр в эфире телемарафона.

"Как Харьков, так и область были победоносно освобождены от врага, и это расстояние, которое остается до границы, враг на сегодняшний день предпринимает максимальные усилия для того, чтобы ВСУ не дошли до этой границы. За это идут бои", - сказала она.

Маляр также подчеркнула, что в этой ситуации делать какие-то прогнозы нельзя, ведь ситуация меняется каждые полчаса и любая информация теряет актуальность очень быстро.

Напомним, 20 июня российские войска нанесли удары по Харькову. Часть города осталась без света.

Отметим, что на увеличение интенсивности обстрелов Харькова указал и мэр Харькова Игорь Терехов.

Добавим, оккупанты не оставляют попыток вернуться в Харьков: регулярные обстрелы этому доказательство. Впрочем, у врага недостаточно сил для полномасштабного наступления и захвата города.

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Харьков