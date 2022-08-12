Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили семерых гражданских

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 11 августа россияне убили 7 мирных жителей Донбасса: 3 в Бахмуте, 2 в Курахово, 1 в Марьинке и 1 в Авдеевке. Еще 14 человек получили ранения", - рассказал Кириленко.

Отметим, что всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 723 человека, еще 1845 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.