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Обстрелы Донецкой области: за сутки оккупанты убили трех гражданских

Фото: российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские оккупационные войска в очередной раз обстреляли населенные пункты Донецкой области. В результате погибли три мирных жителя, еще 8 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 25 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: 1 в Красногоровке, 1 в Соледаре и 1 в Марьинке. Еще 8 человек получили ранения", - рассказал он.

С начала полномасштабного вторжения России в Донецкой области погибли 642 человека, еще 1668 мирных жителей получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, утром 26 июля оккупанты обстреляли Харьков и Чугуев. Повреждены объекты гражданской и критической инфраструктуры.

Также российские войска утром нанесли удар по Одесской области. Россия применила самолеты стратегической авиации.

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