Обстрелы Донецкой области. За сутки оккупанты убили двух гражданских

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. В течение суток российские войска убили двух мирных жителей, еще 10 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 17 июля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Новом Донбассе. Еще 10 человек получили ранения", - рассказал он. Всего с начала полномасштабной российской агрессии в Донецкой области погибли 625 человек, еще 1608 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.