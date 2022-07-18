Обстрелы Донецкой области. За сутки оккупанты убили двух гражданских

Оккупанты продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. В течение суток российские войска убили двух мирных жителей, еще 10 получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 17 июля россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Авдеевке и Новом Донбассе. Еще 10 человек получили ранения", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной российской агрессии в Донецкой области погибли 625 человек, еще 1608 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, утром в понедельник оккупанты обстреляли Торецк Донецкой области. Один из снарядов попал в двухэтажный дом, в результате чего 6 человек погибли.
Также в ночь на 18 июля Николаев в очередной раз подвергся массированному ракетному обстрелу. Оккупанты ударили по автосалону и магазину по продажам сельхозтехники.
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