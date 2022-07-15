Обстрелы Донецкой области. За сутки оккупанты убили трех человек

Российский оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки погибли три человека, еще семь - были ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 14 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Иванграде и Авдеевке. Еще 7 человек получили ранения", - написал он.
Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 612 человек, еще 1572 мирных жителя получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Ранее сообщалось, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск Донецкой области. Однако ВСУ готовы к нескольким сценариям атаки.
Также мы писали, что российские войска могут попытаться наступать на эти города не только с севера и с востока, но и с запада, от выступления в их позициях в районе Барвенкова.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.