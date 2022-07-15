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Обстрелы Донецкой области. За сутки оккупанты убили трех человек

Фото: оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области (ВоенТВ)
Автор: Руслан Гаращенко

Российский оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки погибли три человека, еще семь - были ранены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 14 июля россияне убили 3 мирных жителей Донбасса: в Бахмуте, Иванграде и Авдеевке. Еще 7 человек получили ранения", - написал он.

Отмечается, что с начала полномасштабной войны в Донецкой области погибли 612 человек, еще 1572 мирных жителя получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Ранее сообщалось, что оккупанты не оставляют попыток наступления на Славянск и Краматорск Донецкой области. Однако ВСУ готовы к нескольким сценариям атаки.

Также мы писали, что российские войска могут попытаться наступать на эти города не только с севера и с востока, но и с запада, от выступления в их позициях в районе Барвенкова.

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