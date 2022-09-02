Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще четырех гражданских

Российские войска вновь обстреляли населенные пункты Донецкой области. За сутки россияне убили четырех гражданских, еще десять человек ранили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 1 сентября россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Торецке, 1 в Великой Новоселке и 1 в Авдеевке. Еще 10 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 790 человек. Тем временем число раненых уже превысило 2 тысячи.

Стоит отметить, что эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.