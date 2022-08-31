Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще четырех гражданских

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили четырех гражданских, еще двое ранены.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 30 августа россияне убили 4 мирных жителей Донбасса: 2 в Клещиевке, 1 в Бахмуте и 1 в Корсуновке. Еще 2 человека получили ранения", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погиб 781 человек, еще 1986 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, этой ночью российская армия в очередной раз обстреляла Никопольский район Днепропетровской области. Враг применил реактивные системы залпового огня и ствольную артиллерию.
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