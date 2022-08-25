Обстрелы Донецкой области: россияне убили еще трех гражданских

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки оккупанты убили трех гражданских, еще одного ранили.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.
"За 24 августа россияне убили 3 мирных жителей Донбасса - в Соледаре. Еще 1 человек получил ранения", - рассказал он.
Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 762 человека, еще 1953 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Напомним, по данным Генштаба, ВСУ остановили наступление российских оккупантов на Бахмутском, Авдеевском и Славянском направлениях. Враг потерял личный состав и отошел.
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