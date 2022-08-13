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Обстрелы Донецкой области: Россияне убили пятерых и ранили три десятка гражданских

Фото: российские войска продолжают обстреливать Донецкую область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты убили пятерых и ранили более 30 мирных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 12 августа россияне убили 5 мирных жителей Донбасса: 2 в Краматорске, 1 в Бахмуте, 1 Курахово и 1 в Кодеме. Еще 35 человек получили ранения", - рассказал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 728 человек, еще 1880 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, жителей Донецкой области призывают срочно эвакуироваться.

РБК-Украина ранее публиковало график эвакуационных поездов из Донецкой области.

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