Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки убили семерых гражданских

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки россияне убили семерых мирных жителей, еще 9 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Всего с начала войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 685 человек, еще 1759 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертвы и раненых в Мариуполе и Волновахе.

"За 4 августа россияне убили 7 мирных жителей Донбасса - в Торецке. Еще 9 человек получили ранения", - сообщил он.

Напомним, ранее сообщалось, что на Донецком направлении войска РФ наступают на Бахмут и Авдеевку, а также пытаются создать условия для овладения Соледаром и Бахмутом, расширив контролируемую территорию на западной окраине Донецка.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.