Обстрелы Донецкой области: россияне за сутки убили четырех гражданских

Российские войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За минувшие сутки оккупанты убили четырех гражданских, еще 7 человек получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Всего с начала полномасштабной агрессии РФ в Донецкой области погибли 675 человек, еще 1745 мирных граждан получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв и раненых в Мариуполе и Волновахе.

"За 2 августа россияне убили 4 мирных жителей Донбасса - в Красногоровке. Еще 7 человек получили ранения", - рассказал он.

Напомним, в ночь на 3 августа российские оккупанты ударили по Криворожскому району в Днепропетровской области. Враг бил из артиллерии по двум громадам - Зеленодольской и Апостоловской.

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