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Обстрелы Донецкой области: оккупанты убили одного гражданского, еще одного - ранили

Фото: Россияне убили гражданского в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Российские оккупанты продолжают обстреливать мирные населенные пункты Донецкой области. За прошедшие сутки, 26 июля, в результате действий врага погиб гражданский, еще один - получил ранение.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"За 26 июля россияне убили 1 мирного жителя Донетчины - в Северске. Еще 1 человек получил ранение", - отметил чиновник.

Кириленко указал, что с начала полномасштабного вторжения из-за агрессии России погибли 643 гражданских. В то же время 1669 человек были ранены.

Он добавил, что пока невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

"Каждый военный преступник будет наказан", - подытожил глава ОВА.

Напомним, 26 июля российские оккупанты обстреляли из "Градов" Красногоровку Донецкой области. Один из снарядов попал в жилой дом, где пряталась семья с ребенком. Под завалами погибла женщина.

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