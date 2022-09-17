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Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили двух гражданских, еще 11 - ранены

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Донецк, Суббота 17 сентября 2022 08:43
Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили двух гражданских, еще 11 - ранены Фото: россияне убили еще двух гражданских в Донецкой области (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российский оккупационные войска продолжают обстреливать населенные пункты Донецкой области. За сутки под удары попали пять городов, вследствие чего погибли двое мирных жителей, еще 11 получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Обстрелы Донецкой области: оккупанты за сутки убили двух гражданских, еще 11 - ранены

Фото: карта обстрела Донецкой области 16 сентября (t.me/pavlokyrylenko_donoda)

"За 16 сентября россияне убили 2 мирных жителей Донбасса: в Святогорске и Бахмуте. Еще 11 человек получили ранения", - написал он.

Всего с начала полномасштабной войны из-за российской агрессии в Донецкой области погибли 853 человека, еще 2135 получили ранения. Эти цифры указаны без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Напомним, российские оккупанты ночью 17 сентября неоднократно накрывали Никопольский район Днепропетровской области из "Градов" и тяжелой артиллерии.

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Донецкая область Российская Федерация
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