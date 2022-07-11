Обстрелы Донецкой области: названо число убитых и раненых за сутки

Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. За минувшие сутки там погибли по меньшей мере 19 человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и главу областной военной администрации Павла Кириленко .

Спасатели ГСЧС обнаружили под завалами жилого дома, уничтоженного в результате обстрела Часового Яра, тела еще трех человек. Всего вследствие ракетного удара там погибли 18 человек.

Кроме того, по данным главы Донецкой ОВА, еще один человек погиб в Зайцево.

При этом с начала вторжения России в регионе уже погибли 593 человека, еще 1550 получили ранения. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.