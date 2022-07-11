Обстрелы Донецкой области: названо число убитых и раненых за сутки

Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. За минувшие сутки там погибли по меньшей мере 19 человек, еще двое получили ранения.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и главу областной военной администрации Павла Кириленко.
Спасатели ГСЧС обнаружили под завалами жилого дома, уничтоженного в результате обстрела Часового Яра, тела еще трех человек. Всего вследствие ракетного удара там погибли 18 человек.
Кроме того, по данным главы Донецкой ОВА, еще один человек погиб в Зайцево.
При этом с начала вторжения России в регионе уже погибли 593 человека, еще 1550 получили ранения. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.
Как известно, россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часовой Яр в Донецкой области. В результате атаки РФ полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.
Кроме того, в ночь на 11 июля оккупанты нанесли 5 ракетных ударов и 4 массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на админгранице Луганской и Донецкой областей.
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