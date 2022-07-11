UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Обстрелы Донецкой области: названо число убитых и раненых за сутки

Фото: оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область (facebook.com)
Автор: Руслан Гаращенко

Оккупанты продолжают обстреливать Донецкую область. За минувшие сутки там погибли по меньшей мере 19 человек, еще двое получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС и главу областной военной администрации Павла Кириленко.

Спасатели ГСЧС обнаружили под завалами жилого дома, уничтоженного в результате обстрела Часового Яра, тела еще трех человек. Всего вследствие ракетного удара там погибли 18 человек.

Кроме того, по данным главы Донецкой ОВА, еще один человек погиб в Зайцево.

При этом с начала вторжения России в регионе уже погибли 593 человека, еще 1550 получили ранения. Это без учета жертв в Мариуполе и Волновахе.

Как известно, россияне обстреляли из "Ураганов" жилой дом в городе Часовой Яр в Донецкой области. В результате атаки РФ полностью уничтожены два подъезда многоэтажки.

Кроме того, в ночь на 11 июля оккупанты нанесли 5 ракетных ударов и 4 массированных артиллерийских обстрела по населенным пунктам на админгранице Луганской и Донецкой областей.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в УкраинеДонецкая областьРоссийская Федерация