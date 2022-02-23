Обстрелы на Донбассе: оккупанты почти 60 раз нарушили "тишину", погиб военный

В среду, 23 февраля, оккупационные войска России 59 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще один получил боевую травму.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.
"По состоянию на 17:00 23 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 59 обстрелов, из них 54 с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении ООС.
Оккупанты вели обстрелы в районе Золотого, Попасной, Пивденного, Песков, Светлодаровки, Станицы Луганская, Гранитного и других населенных пунктов.
В районе Богдановки зафиксировано 14 обстрелов. Здесь оккупанты применяли артиллерию 122 мм, минометы 82 и 120 мм и БМП-1. Также огонь велся возле:
В результате обстрелов украинский военный получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один - боевое травмирование.
Напомним, за прошедшие сутки оккупанты почти 100 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще пять получили боевые травмы.