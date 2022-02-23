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Обстрелы на Донбассе: оккупанты почти 60 раз нарушили "тишину", погиб военный

Новина українською →
Донбасс, Среда 23 февраля 2022 18:21
Обстрелы на Донбассе: оккупанты почти 60 раз нарушили "тишину", погиб военный Фото: Боевики 47 раз нарушили "тишину", двое военных ранены (facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В среду, 23 февраля, оккупационные войска России 59 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook.

"По состоянию на 17:00 23 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 59 обстрелов, из них 54 с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении ООС.

Оккупанты вели обстрелы в районе Золотого, Попасной, Пивденного, Песков, Светлодаровки, Станицы Луганская, Гранитного и других населенных пунктов.

В районе Богдановки зафиксировано 14 обстрелов. Здесь оккупанты применяли артиллерию 122 мм, минометы 82 и 120 мм и БМП-1. Также огонь велся возле:

  • Мариуполя - 7 обстрелов из артиллерии, минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • Счастье - 3 обстрела из РСЗО "Град" и минометов;
  • Авдеевка - 4 обстрела из минометов;
  • Марьинка - 5 обстрелов из минометов и гранатометов.

В результате обстрелов украинский военный получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один - боевое травмирование.

Напомним, за прошедшие сутки оккупанты почти 100 раз открывали огонь по позициям украинских военных. В результате обстрелов один военнослужащий погиб, еще пять получили боевые травмы.

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