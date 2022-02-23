Обстрелы на Донбассе: оккупанты почти 60 раз нарушили "тишину", погиб военный

В среду, 23 февраля, оккупационные войска России 59 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. В результате вражеских обстрелов погиб украинский военный, еще один получил боевую травму.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба операции Объединенных сил (ООС) в Facebook .

"По состоянию на 17:00 23 февраля со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано 59 обстрелов, из них 54 с применением тяжелого вооружения", - говорится в сообщении ООС.

Оккупанты вели обстрелы в районе Золотого, Попасной, Пивденного, Песков, Светлодаровки, Станицы Луганская, Гранитного и других населенных пунктов.

В районе Богдановки зафиксировано 14 обстрелов. Здесь оккупанты применяли артиллерию 122 мм, минометы 82 и 120 мм и БМП-1. Также огонь велся возле:

Мариуполя - 7 обстрелов из артиллерии, минометов, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;

Счастье - 3 обстрела из РСЗО "Град" и минометов;

Авдеевка - 4 обстрела из минометов;

Марьинка - 5 обстрелов из минометов и гранатометов.

В результате обстрелов украинский военный получил ранения несовместимые с жизнью. Еще один - боевое травмирование.