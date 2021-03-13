Под обстрелом оккупантов на Донбассе погиб украинский военный

Как отмечается в сообщении, на месте происшествия работает руководящий состав военной части и рабочая группа военной службы правопорядка. На действия противника украинские военные открывали огонь в ответ.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников сообщено представителям ОБСЕ через Украинскую сторону Совместного центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон, говорится в сообщении.

Всего же в течение минувших суток, 12 марта, в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 14 нарушений режима прекращения огня.

Неподалеку от населенного пункта Пивденне вооруженные формирования Российской Федерации осуществили обстрел позиций украинских защитников из минометов 82 калибра и крупнокалиберных пулеметов.

В результате этого, один украинский воин получил боевое травмирование. Военнослужащий оперативно доставлен в лечебное учреждение, где ему оказывается необходимая медицинская помощь. Состояние здоровья раненого удовлетворительное.

Кроме того, по состоянию на 7 часов утра, 13 марта, со стороны российско-оккупационных войск было зафиксировано 4 нарушения режима прекращения огня. Все они были совершены в районе населенного пункта Пески. Противник открывал огонь в сторону наших позиций из подствольных гранатометов и стрелкового оружия.