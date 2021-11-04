Обстреливали из минометов и гранатометов: боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"

С начала суток в районе ООС, пророссийские боевики трижды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации трижды нарушили "тишину", а именно:
"Наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность", - пишет пресс-служба.
Потерь и ранений среди военнослужащих ОС нет.