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Обстреливали из минометов и гранатометов: боевики на Донбассе трижды нарушили "тишину"

Автор: Сергей Пышкин

С начала суток в районе ООС, пророссийские боевики трижды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих. В результате обстрелов никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках ТКГ, боевики Российской Федерации трижды нарушили "тишину", а именно:

  • возле Марьинки - дважды открыли огонь из минометов калибра 82 мм;
  • в направлении Попасной - обстреливали из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и иного стрелкового оружия.

"Наши защитники открывали огонь в ответ, не применяя запрещенное Минскими договоренностями вооружение, чем заставили противника прекратить огневую активность", - пишет пресс-служба.

Потерь и ранений среди военнослужащих ОС нет.

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ДонбассУкраинаРоссийская Федерация