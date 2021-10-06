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Обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. Боевики дважды нарушили "тишину"

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Донбасс, Среда 06 октября 2021 17:21
Обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. Боевики дважды нарушили "тишину" Фото: боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе (фото facebook.com/mod.mil.rus)
Автор: Сергей Пышкин

С начала суток пророссийские боевики дважды открыли огонь по позициям ООС. Из украинских военнослужащих никто не пострадал.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевик дважды нарушили "режим тишины":

  • В направлении Нью-Йорка - открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов;
  • Вблизи Новолуганського - обстреляли позиции военнослужащих из стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - пишет пресс-служба ООС.

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