Обстреливали из гранатометов и стрелкового оружия. Боевики дважды нарушили "тишину"
Фото: боевики дважды нарушили "тишину" на Донбассе (фото facebook.com/mod.mil.rus)
С начала суток пророссийские боевики дважды открыли огонь по позициям ООС. Из украинских военнослужащих никто не пострадал.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Игнорируя договоренности, которые были достигнуты в рамках Трехсторонней контактной группы, боевик дважды нарушили "режим тишины":
- В направлении Нью-Йорка - открыли огонь из станковых противотанковых гранатометов;
- Вблизи Новолуганського - обстреляли позиции военнослужащих из стрелкового оружия.
"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - пишет пресс-служба ООС.