UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Обстреливали из гранатометов и сбрасывали мины: боевики трижды обстреляли ООС за сутки

Автор: Наталья Скороход

Боевики трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе 8 февраля. Они обстреливали украинских военных из гранатометов, стрелкового оружия и сбрасывали мины с беспилотников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр штаба ООС,

В районе Песков оккупанты бстреливали позиции украинских защитников из ручных противотанковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Невельское российские наемники задействовали беспилотный летательный аппарат, с помощью которого совершили сброс выстрела ВОГ-17.

В направлении Светлодарска противник открывал огонь из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

"Потерь среди военнослужащих Объединенных сил в результате действий неприятеля нет", - уточнили в штабе ООС.

Также отмечается, что украинские защитники открывали ответный огонь, не применяя вооружение, запрещенное "Минском".

Напомним, что 7 февраля боевики пять раз нарушили режим прекращения огня. Они обстреливали наши позиции из стрелкового оружия и ранили военного.

Ранее сообщалось, что российские наемники вступают в конфликты с местным населением Донбасса. Об этом рассказали украинские разведчики.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донбасс