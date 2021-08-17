Обстреливали из артиллерии и гранатометов: боевики 5 раз нарушили режим "тишины"

С начала текущих суток пророссийские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Один из украинских военнослужащих получил ранение.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Нарушение режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано:
Отмечается, что на севере Луганщины был зафиксирован вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".
Пиротехнические расчеты ГСЧС, со своей стороны, разминировали 1 гектар территории и уничтожили 65 взрывоопасных предметов.
Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в результате вражеских обстрелов был ранен один из украинских военнослужащих.