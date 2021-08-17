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Обстреливали из артиллерии и гранатометов: боевики 5 раз нарушили режим "тишины"

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Донбасс, Вторник 17 августа 2021 17:35
Обстреливали из артиллерии и гранатометов: боевики 5 раз нарушили режим "тишины" Фото: боевики 5 раз нарушили режим "тишины" (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С начала текущих суток пророссийские боевики пять раз нарушили режим прекращения огня в районе проведения операции Объединенных сил. Один из украинских военнослужащих получил ранение.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Нарушение режима тишины со стороны вооруженных формирований Российской Федерации зафиксировано:

  • неподалеку от Прицепиловки - боевики дважды открыли огонь по позициям украинских военнослужащих из стрелкового оружия;
  • в направлении населенного пункта Водяное - применяли минометы 120-го калибра;
  • рядом с поселком Пески - вели обстрел из автоматических станковых и подствольных гранатометов, а также из стрелкового оружия и крупнокалиберных пулеметов.

Отмечается, что на севере Луганщины был зафиксирован вражеский беспилотный летательный аппарат типа "Орлан-10".

Пиротехнические расчеты ГСЧС, со своей стороны, разминировали 1 гектар территории и уничтожили 65 взрывоопасных предметов.

Напомним, что РБК-Украина рассказывало о том, что в результате вражеских обстрелов был ранен один из украинских военнослужащих.

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