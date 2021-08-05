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Обстреливали из артиллерии и гранатометов: боевики 7 раз нарушили режим тишины

Автор: Сергей Пышкин

В четверг, 5 августа, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим тишины. Боевики вели огонь по позициям украинских военнослужащих из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.

Согласно вечерней сводке о ситуации в районе операции ООС, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано семь нарушений режима тишины, а именно:

  • неподалеку от Авдеевки - боевики вели огонь из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов;
  • рядом с Галицыновкой - обстреливали позиции украинских военнослужащих из артиллерийских систем калибра 122 мм;
  • в направлении населенного пункта Пивденное - оккупанты вели обстрел из крупнокалиберных пулеметов;
  • вблизи Водяного - боевики применяли станковые и ручные противотанковые гранатометы;
  • рядом с Красногоровкой - вели обстрел из противотанковых пушек.

Также отмечается, что боевики открыли огонь по населенному пункту Красногоровка, в результате чего был тяжело ранен местный житель 1965 года рождения. Вооруженные формирования Российской Федерации также повредили пятиэтажное здание и автомобиль.

"Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - отмечает пресс-служба ООС.

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