Обстреливали из артиллерии и гранатометов: боевики 7 раз нарушили режим тишины

В четверг, 5 августа, вооруженные формирования Российской Федерации семь раз нарушили режим тишины. Боевики вели огонь по позициям украинских военнослужащих из ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.
Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ООС.
Согласно вечерней сводке о ситуации в районе операции ООС, со стороны вооруженных формирований РФ зафиксировано семь нарушений режима тишины, а именно:
Также отмечается, что боевики открыли огонь по населенному пункту Красногоровка, в результате чего был тяжело ранен местный житель 1965 года рождения. Вооруженные формирования Российской Федерации также повредили пятиэтажное здание и автомобиль.
"Кроме того, на Луганщине зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа "Орлан-10" с пересечением линии разграничения", - отмечает пресс-служба ООС.