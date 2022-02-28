Обстреливал Сартану и Мариуполь. ВСУ уничтожили российский самолет
Вооруженные силы Украины совместно с Национальной гвардией и полком "Азов" уничтожили российский самолет. Он обстреливал поселок Сартана и Мариуполь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевского городского совета.
"Наши уважаемые военные - Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк "Азов" уничтожили вражеский самолет российских кафиров, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя", - сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.
Напомним, ранее украинская противовоздушная оборона сбила очередной российский самолет.
Кроме того, Вооруженные силы Украины сбили крылатую ракету, выпущенную в сторону Киева с территории Беларуси.
А до этого Воздушные силы ВСУ уничтожили два истребителя Су-30.