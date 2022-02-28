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Обстреливал Сартану и Мариуполь. ВСУ уничтожили российский самолет

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Мариуполь, Понедельник 28 февраля 2022 11:40
Обстреливал Сартану и Мариуполь. ВСУ уничтожили российский самолет Фото: мэр Мариуполя Вадим Бойченко (facebook.com/mariupolrada.gov.ua)
Автор: Валерия Полищук

Вооруженные силы Украины совместно с Национальной гвардией и полком "Азов" уничтожили российский самолет. Он обстреливал поселок Сартана и Мариуполь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Николаевского городского совета.

"Наши уважаемые военные - Вооруженные силы Украины, Национальная гвардия и полк "Азов" уничтожили вражеский самолет российских кафиров, который вчера четыре раза обстреливал поселок Сартану и Левобережный район Мариуполя", - сообщил мэр Мариуполя Вадим Бойченко.

Напомним, ранее украинская противовоздушная оборона сбила очередной российский самолет.

Кроме того, Вооруженные силы Украины сбили крылатую ракету, выпущенную в сторону Киева с территории Беларуси.

А до этого Воздушные силы ВСУ уничтожили два истребителя Су-30.

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